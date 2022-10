E Mëttwoch de Moien ass d'Chargée de direction vu Luxembourg Stratégie eis Invitée vun der Redaktioun.

Wéi soll d'Wirtschaft zu Lëtzebuerg 2050 ausgesinn? Domadder gouf sech déi lescht zwee Deeg op enger Konferenz befaasst, déi vum Wirtschaftsministère, méi spezifesch Luxembourg Stratégie organiséiert gouf.

Kann een an dësen onsécheren Zäiten iwwerhaapt laangfristeg Strategien opstellen a wou kann a soll de Grand-Duché sech entwéckelen?

Dat schwätze mer de Moie mat der Chargée de direction vu Luxembourg Stratégie Pascale Junker.

Si ass géint 8.10 Auer eis Invitée vun der Redaktioun.

