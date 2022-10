Dat sot e Freideg de Moien de Chef vun der Lëtzebuerger Arméi als eisen Invité vun der Redaktioun.

A senger Karriär vu 35 Joer hätt hien nach keng Situatioun gesinn, déi sou brenzeleg gewiescht wier wéi haut, dat sot de Chef d'Etat-Major vun der Lëtzebuerger Arméi Steve Thull e Freideg de Moien am RTL-Interview iwwert de Krich an der Ukrain. Trotz de ville russeschen Attacke géifen d'Ukrainer nach ëmmer mat hirer staarker Moral an hirer gudder Ausbildung dogéint halen.

Fir datt et zu engem Enn vum Krich kéint kommen, misst jiddereen e bëssen do sinn, wou e sech et virstellt. Weder d’Ukrainer nach d’Russe wären senger Meenung no schonn do ukomm. Also géif et weidergoen, bis se op deem Punkt sinn: Entweder deen een total down oder deen anere keng Aussiicht drop, fir eppes bäizekréien. Dee Moment wär awer nach net do.

Wichteg wier op alle Fall, datt d'Ënnerstëtzung fir d'Ukrain sou héich bleift wéi bis elo. Lëtzebuerg huet scho fir 72 Milliounen Euro Material geliwwert a wäert d’Ukrain weider ënnerstëtzen.

En Donneschdeg huet d'Lëtzebuerger Arméi den 30. Anniversaire vun hire Friddensmissioune gefeiert. Méi wéi 1.500 Lëtzebuerger Zaldoten an Zaldotinne waren déi lescht Joren am Asaz.

Déi beschte Friddensgarantie wiere staark Arméie mat guddem Material a gutt ausgebilte Leit, huet de Steve Thull betount. D’Arméie brauche méi eng ofschreckend Wierkung. An d’Militärunitéiten – och déi Lëtzebuerger – misste méi trainéiert sinn, fir Konflikter z’evitéieren.

De Steve Thull ass elo zanter gutt zwee Joer Chef vun der Lëtzebuerger Arméi. An där Zäit wieren 129 Leit bäi komm. D’Arméi hätt elo eppes iwwer 1.100 Leit. D’Tendenz wär also richteg, och wann déi lescht Rekrutementer méi schlecht verlaf wären. D’Arméi wär en interessanten Job, sou nach de Generol.

