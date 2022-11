E Freideg de Moien ass déi fréier DP-Politikerin eis Invitée vun der Redaktioun.

D'Futtball-Weltmeeschterschaft am Katar geet dëse Weekend un. Se huet net emol ugefaangen an et gi scho Berichter vu Journalisten, déi am Emirat dru gehënnert ginn, hir Aarbecht ze maachen.

D'Kritik un de Katar, mä och un d'FIFA, d'International Futtball-Federatioun, ass iwwerdeems net vu gëschter. Fir iwwert d'ëmstridde WM ze schwätzen ass d'Anne Brasseur e Freideg Invitée vun der Redaktioun op RTL. Déi fréier DP-Politikerin hat Ufanks 2018 e Rapport iwwert d'Gouvernance am Futtball am Europarot op den Dësch geluecht.

Den Interview mat der Anne Brasseur wéi gewinnt um 10 op 8.

