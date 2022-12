En Donneschdeg de Moien ass de Kannerdokter Serge Allard eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéinst engem Pic vun de Fäll vu Bronchiolite war d'Situatioun an de Kanner-Spideeler virun enger Woch kritesch. D'Bronchiolite ass jo eng Krankheet déi d'ënnescht Otemweeër ugräift a fir Kanner ënner 2 Joer geféierlech a fir Bëbeeën ënner 3 Méint besonnesch geféierlech ass.

Fir en neie Point iwwert d'Lag ze maachen, ass den Dokter Serge Allard Invité vun der Redaktioun. Hien ass Kannerdokter am Centre de pédiatrie "Am Kraizgrëndchen" an der Stad a President vun der Societéit vun de Pediateren.

Mir froen den Dokter Serge Allard och nach emol wéi eng Recommandatiounen am Bezuch op d'Bronchiolite gëllen.

