E Méindeg de Moien ass de Benevolat d'Thema an der Emissioun "Invité vun de Redaktioun".

Engagéiere sech genuch Leit bénévole? Wéi fënnt een déi richteg Plaz a wat brauch de Benevolat zu Lëtzebuerg, fir besser kënnen ze fonctionéieren?

Alles dat froe mir um internationalen Dag vum Benevolat d'Martine Mergen. Si ass Presidentin vun der Agence du Bénévolat, enger Ulafstell fir d'Koordinatioun tëscht den Acteuren an deem Beräich.

Den Interview mat der Martine Mergen héiert Dir wéi gewinnt live op RTL Radio Lëtzebuerg, géint 8.10 Auer.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.