En Dënschdeg de Moien hu mer een Etat des lieux vun der aktueller Corona-Situatioun an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun" gemaach.

Et kann een de Coronavirus elo praktesch wéi eng normal Gripp ugesinn. D'Symptomer wiere jo net méi sou schlëmm. Dat sot den Infektiolog Vic Arendt am RTL-Interview en Dënschdeg de Mueren.

Just fir vulnerabel Leit bleift de Covid méi geféierlech. Si a Persounen iwwer 60 Joer, sollen dowéinst eng 4. Impfung maache loossen. D'Entwécklung beim Covid wier deemno gutt.

Mëttlerweil hätt een nämlech eng Herdenimmunitéit areecht, well vill Leit geimpft sinn oder sech infizéiert haten. An déi lescht Virus-Varianten wier manner schlëmm.

Bei d'Gripp dann:

D'Saison hätt éischter ugefaangen an et wier och en heftegt Grippejoer, well duerch Confinement a Maske keng grouss Herdenimmuntéit a Saache Gripp konnt entstoen.

Och bei der Gripp réit den Dr. Vic Arendt vulnerabelen an eelere Leit: Impfe loossen.

Corona a Gripp-Impfungen kéinten och zesumme gemaach ginn.

Invité vun der Redaktioun: Dr Vic Arendt

