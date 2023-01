E Méindeg de Moie war de Chamberpresident Invité vun der Redaktioun.

Politescht Geplänkels an der Ëffentlechkeet ass net gutt. "Wéi ech d'Regierung verlooss hunn, hunn ech mer virgeholl, meng fréier Regierungskolleegen net ze kritiséieren." Als Chamberpresident hätt hie léiwer, dass iwwer déi zukünfteg politesch Orientatiounen an der Chamber diskutéiert géif. Dat sot de Fernand Etgen de Méindeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun zu den Aussoe vum Dan Kersch dëse Weekend. Den LSAP-Deputéierten hat de Premier Bettel no sengem Neijoerschinterview nawell ferm kritiséiert.

Sech op déi eigentlech politesch Aarbecht konzentréieren



"Mir sinn nach net am Walkampf", sou den Etgen. Et soll ee sech op déi eigentlech politesch Aarbecht an der Chamber konzentréieren, iert ee Walkampf mécht. Et hätt een aktuell nach genuch Aarbecht, mat där ee sech misst auserneesetzen. Notamment 137 Gesetzprojeten, 4 Orientatiounsdebatten, 3 Consultatiounsdebatten, 18 Interpellatiounen an 8 Aktualitéitsstonnen. Dorënner eng ganz Rei wichteg Gesetzer wéi de Logementspak, d'Jugendschutzgesetz an d'Agrargesetz.

"Affär Topert" wier eng Fro vun Disziplin



Ënner anerem wéinst der "Affär Topert" krut de Chamberpresident Etgen och alt emol virgehäit, d'Parlament net am Grëff ze hunn. Dat léisst de Politiker awer net gëllen. Hie misst den Ënnerscheed maachen, ob um Krautmaart déi politesch Iddie kritiséiert ginn oder ob et ëm eng Persoun geet. Dat engt wier eng Fro vun Disziplin an dat anert vun Inhalt. Wann et ëm de politeschen Inhalt geet, dann hätt d'Fraktioun oder d'Sensibilitéit d'Méiglechkeet, dat selwer richteg ze stellen an dat wier do och geschitt. Den Här Kartheiser hätt d'Méiglechkeet gehat, mat Argumenter dat richteg ze stellen. Wann awer eng Persoun an der Plenière géing beleidegt ginn, da misst hie selwer d'Noutbrems zéien. De Fernand Etgen preziséiert awer, dass d'Chamber-Reglement a Punkto Sanktiounen zimmlech "schwammeg" wier. Hien hätt dofir viru kuerzem eng Cellule scientifique domat beoptraagt, fir d'Disziplinsreegelen ze verstäerken, ma huet donieft och een Appell gemaach, fir de gewinnte méi respektvollen Toun an der Chamber zeréckzekréien.

Méi Transparenz an der Chamber



Technesch gesinn, wier et méiglech, d'Chamberkommissioune fir d'Ëffentlechkeet public ze maachen. Bis ewell sinn dës jo à huis clos. Et kéint een zum Beispill higoen, fir an enger éischter Phas just verschidde Kommissioune public ze maachen. Dat wieren d'Diskussiounen, déi een elo nach féiere misst. De Chamberpresident wier oppe fir esou Schrëtt. Donieft wier d'Parlament eng Plaz, wou d'Bierger solle kënne matschaffen. Méi Biergerbedeelegung iwwer Petitiounen zum Beispill begréisst den éischte Bierger vum Land. Och do kéint een allerdéngs nach méi wäit goen, esou de Fernand Etgen.

Invité vun der Redaktioun: Fernand Etgen

