E Méindeg de Moien ass d'Gestion Locative Sociale Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D’Gestion Locative Sociale soll eidel Wunnengen an Haiser mobiliséieren. Amplaz e Logement eidel stoen ze loossen, kënne Leit méi abordabel dra wunnen an eng Associatioun këmmert sech ëm alles, wat och fir de Proprietär e Virdeel ass.

E System dee no enger Win-Win-Situatioun kléngt, kënnt awer u seng Grenzen, well de private Marché de Locatairen ewechleeft. D'Wunnenge vun der GLS gi net méi fräi. Wéi steet et ëm d'Gestion Locative Sociale? Doriwwer schwätze mir mat der Premier Conseiller de Gouvernement aus dem Logementsministère, der Diane Dupont. Si ass um 8.10 Auer eis Invitée vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.