E Mëttwoch de Moie waren d'Rechter vun de Fraen Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Um internationale Fraendag stinn d'Rechter vun de Fraen am Mëttelpunkt. Esou och bei engem Marsch, dee géint 17 Auer en Donneschdeg den Owend an der Stad um Hamililus fortgeet.

Doriwwer, firwat de Kampf fir d’Rechter vun de Fraen och haut nach ëmmer wichteg ass a guer net selbstverständlech, hu mer e Mëttwoch de Moie mam Isabelle Schmoetten vum CID Fraen an Gender a vun der Plattform JIF geschwat, déi d’Manifestatioun organiséieren.

D’Isabelle Schmoetten war eis Invitée vun der Redaktioun.

Wéinst de schlechte Konditiounen hat eis Invitée Retard. Den Interview war deemno net live.

