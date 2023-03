En Dënschdeg de Moie war d'Aarbecht an de Flüchtlingsfoyeren Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Mir sinn net ganz zefriddenen mam aktuelle Modell vun der Gestioun vun den Flüchtlingsfoyeren. Et géif ze vill Acteuren, ze vill Verwaltungsvirgäng ginn. Schold wier ënnert anerem, datt mam ONA, dem Officie National de l'Accueil, eng Administratioun am Zentrum vum Flüchtlingsaccueil steet, esou d'Kritik vum Marc Crochet, Caritas-Generaldirekter, am RTL-Interview en Dënschdeg de Mueren.

Doduercher kéim et zu konfusen deels widderspréchlechen Reegelen.

Dobäi dierft dat mënschlecht net vergiess ginn, bei der Gestioun vun Flüchtlingsstrukturen. Eng Léisung wier, datt d'Caritas méi Responsabilitéit kréich, fir datt dat meescht vun engem Acteur géif geréiert ginn.

Invité vun der Redaktioun: Marc Crochet

