Aus dem neien Prisong um Uerschterhaff koume bis ewell erstaunlech wéineg Reklamatiounen.

Och wann et e bësse gedauert hätt, bis sech déi mëttlerweil 237 Prisonéier un déi nei Infrastruktur gewinnt hätten. Dat sot d'Ombudsman Claudia Monti e Mëttwoch de Moien am RTL-Interview. Si hat viru kuerzem en éischte Bilan mat der Direktioun gezunn. An den nächste Woche wäert si mat den Detenue schwätzen.

Méi Kritik gouf et allerdéngs un der UNISEC fir Mannerjäreger. Dës wier net un adaptéiert un d'Besoine vun de Jonken. Hei misst ee méi Moyen kréien, fir de verschiddene Profiller vun den Detenuen Rechnung ze droen. An och d'Collaboratioun mat der Police misst verbessert ginn, wann et zu Tëschefäll kënnt.

Invité vun der Redaktioun: Claudia Monti

Allgemeng misst ee sech iwwerleeën, ob et ëmmer richteg wier, eng Persoun direkt an Untersuchungshaft ze setzen. Vläicht wiere Fouss-Fesselen eng Alternativ. Ma esoulaang de Legislateur déi entspriechend Gesetzer net adaptéiere géif, wieren den Untersuchungsriichter an dëser Saach d'Hänn gebonnen, sou d'Ombudsman Claudia Monti.

Wat d'Flüchtlingsstrukturen am Land ugeet, wieren déi sécher net ideal fir traumatiséiert Mënschen. Ma, et géif allgemeng un Infrastrukture feelen. Dat och wéinst der allgemenger Wunnengsbau-Problematik.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.