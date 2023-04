E Freideg de Moien ass d'Resultat vun der CSV bei der Sonndesfro Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D'CSV huet sech an der neier Sonndesfro bëssen erkritt, mä mat 17 Sëtz no de Wale géingen déi chrëschtlech-sozial nach ëmmer hire schlechtste Score zanter dem Zweete Weltkrich maachen.

Fir doriwwer ze schwätzen, ass d’CSV-Co-Fraktiounscheffin Martine Hansen Invitée vun der Redaktioun e Freideg de Moien. Mat hir schwätze mer och iwwert d’Gemengewalen an d'Aarbechten an der Chamber, wat d'Ëmsetzë vun de Mesurë vun der Tripartite ugeet. Den Interview mat der Martine Hansen ass ëm 10 op 8 hei op RTL.

LIVESTREAM Radio

