En Donneschdeg de Moien ass d'Situatioun vun der Lëtzebuerger Wirtschaft Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D’Wirtschaft entwéckelen, dat geschitt net just op nationalem Plang, mä och op kommunalem Plang, esou d’Handelskummer. D’Chambre de Commerce huet am Virfeld vun de Walen 5 grouss Revendicatiounen un d’Gemengekandidate publizéiert.

Fir iwwert déi ze schwätzen ass den Direkter vun der Chambre de Commerce Carlo Thelen en Donneschdeg eisen Invité vun der Redaktioun. Mat him schwätze mer och iwwert d’allgemeng Situatioun vun de Betriber an Zäite vun Inflatioun.

Den Interview ass wéi gewinnt Live ëm 10 op 8 hei op RTL.

