E Méindeg de Moien sinn d'Fuerderunge vum CGFP am Walkampf Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D’Staatsbeamtegewerkschaft CGFP hat virum Walkampf bei de Parteien nogefrot, ewéi déi sech zu verschiddenen Theeme positionéieren. Dorënner den Index, d’Steieren oder nach de Bewäertungssystem bei de Staatsbeamten, deen dëst Joer nees ofgeschaaft gouf.

Ass d’CGFP zefridde mat den Äntwerten vun de Parteien zu deene Sujeten? Entspriechen d’Äntwerten och deem wat d’Parteien duerno an hir Walprogrammer geschriwwen hunn? Wat mécht d’CGFP wann déi nächst Chamber a Regierung sech net un hir Fuerderungen hält? Alles dat froe mir de President vun der Staatsbeamtegewerkschaft, de Romain Wolff e Méindeg de Moien hei op RTL. Den Interview mam Invité vun der Redaktioun ass wéi gewinnt Live, ëm 10 op 8.

