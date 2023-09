En Donneschdeg de Moie war d'Situatioun vun den Architekten Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

"Mir spieren et och", dat sot d'Michelle Friederici den Donneschdeg de Moien als eis Invitée vun der Reaktioun. D'Presidentin vum OAI, dem nationalen Uerder vun den Architekten, konnt confirméieren, dass et am ganze Secteur vum Logement méi lues dréint, eben och bei den Architekten. Et kéint een effektiv vu Kris schwätzen. D'Opträg fir Neibaute wieren den Ament quasi null.

Nach wier et awer net souwäit, dass Confrèren an d'Faillitte gerëtscht sinn, mä dass et zu Licenciementer komm ass, dovu misst een ausgoen.

De staatleche Mesurëpak géif een nach net spieren. A wann d'Architekten dat net maachen, da géifen d'Entreprisen et och net spieren.

De Privatsecteur misst stimuléiert ginn. Sief et vläicht och duerch kuerzfristeg Mesuren. Den Investisseure misst op alle Fall d'Angscht geholl ginn, wat zu Zäite vun héijen Zënsen net einfach wier.

Den OAI géif sech wënschen, dass um Niveau vun de Ministèren eng besser Koordinatioun entsteet. Aktuell géif et Reglementer ginn, déi sech géigesäiteg widderspriechen. Dofir fuerdert een e "code de la construction", deen dem Secteur d'Liewe méi einfach géif maachen.

Invité vun der Redaktioun: Michelle Friederici

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.