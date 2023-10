E Méindeg de Moien ass de Gesondheetsysteem Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

An den nächsten 2 Woche ginn d‘Koalitiounsverhandlunge an 12 verschiddenen Aarbechtsgruppen ëmmer méi konkret an iwwerdeems kommen ëmmer méi Revendicatiounen vu ville verschiddenen Acteuren aus der Zivilgesellschaft, dorënner och vun der ANIL.

Wat fuerdert d‘Associatioun vun den Infirmièren an Infirmieren virop? Wéei muss déi zukünfteg Regierung de Gesondheetssystem an Zukunft opstellen? A wei kann een dem Problem vun der Penurie u Fleegekräften entgéintwierken?

Iwwer dës Froen diskutéiere mir e Méindeg mat der Presidentin vun der Anil Anne-Marie Hanff.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.