E Mëttwoch de Moie war d'LSAP-Fraktioun an der Chamber Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D'Parteigremien an och d'Deputéiert kréien de Koalitiounsaccord nach net ganz ze gesinn, sollen awer driwwer ofstëmmen. Dat wier net ze verstoen. Et wier e komescht Demokratieverständnis, sou d'Kritik vun der Nach-Inneministesch Taina Bofferding e Mëttwoch de Moien am RTL-Interview.

Et wier och e schlechte Start am Verhältnis tëscht Oppositioun an neier Regierung. D'Spekulatiounen, wie wéi ee Ressort kritt, wieren iwwerdeems ermiddent. En Zesummeleeë vu Ministèrë kéint awer Sënn maachen, wann d'Persoun un der Spëtzt motivéiert ass a vun enger gudder Ekipp ënnerstëtzt gëtt.

D'Taina Bofferding hofft och, datt hir Reformen am Interieur weidergefouert ginn. D'Nach-Inneministesch setzt do op de Koalitiounspartner DP.

D'Taina Bofferding ass déi nei LSAP-Fraktiounscheffin. D'Spëtzekandidatin Paulette Lenert hätt op dee Poste verzicht, fir datt sech d'Partei méi breet kéint opstellen. Elo géif een eben zu e puer an der éischter Rei stoen, mat verschiddene Stäerkten.

D'Taina Bofferding huet och Versteesdemech fir de Jean Asselborn, dee jo net an méi an d'Chamber sëtze geet. Och wann et e batteren Nogeschmaach kann hunn, datt e Politiker, deen esou gutt gewielt gouf, op säi Mandat verzicht.

Invité vun der Redaktioun: Taina Bofferding

