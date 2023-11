En Donneschdeg de Moien ass de Koalitiounsaccord tëscht CSV an DP Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D'CSV an d'DP hunn also e Mëttwoch hire gemeinsame Koalitiounsaccord an d'Verdeelung vun de Ministerposten an hire respektive Gremie guttgeheescht.

Déi lescht Deeg krute mer eng Rei Ofsoe vun CSV- an DP-Politiker, déi mer wollten als Invité vun der Redaktioun zum Regierungsprogramm en Donneschdeg befroen. Den Ex-CSV-Parteipresident Frank Engel, deen huet d'Invitatioun awer ugeholl, fir um 10 op 8 d'Koalitiounsverhandlungen tëscht CSV an DP ze kommentéieren.

Mam elo Spriecher vun der Partei Fokus schwätze mer och e bëssen iwwert seng Zukunft, dat nodeems hien de Sprong an d'Chamber knapp verpasst huet. Den Interview mam Frank Engel ass um 8.10 Auer hei op RTL.

