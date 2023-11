Punkto Aarmutsbekämpfung géinge vill Défien op déi nei Regierung duerkommen, sou de Marc Crochet, Generaldirekter vun der Caritas am RTL-Interview.

D'Caritas hat der CSV an der DP eng Lëscht vun Inegalitéiten ausgeschafft an dës bei de Formateur matgeholl.

7 vun 10 Punkte wären am Koalitiounsaccord ënnerkomm, esou de Bilan. Ze bedauere wier awer, dass de Kampf géint Kanneraarmut guer net dra steet.

Invité vun der Redaktioun

Wat de Budget ugeet, stelle sech d'Organisatiounen um Terrain och vill Froen. Et wier am Accord net kloer genuch definéiert, ob a wéi vill Suen nieft all deenen anere Mesuren, déi d'Regierung wëll virhuelen, nach fir de soziale Volet bleiwen. Ouni d'Moyenen, fir géint d'Aarmut virzegoen, kéinten d'Organisatiounen och näischt maachen, präziséiert de Marc Crochet. Et géif dowéinst nach ofzewaarde bleiwen, ob déi gutt Intentioune vun der Regierung kënnen ëmgesat ginn.

Logement ëmmer nees Haaptproblem

De Logement ass och an den Ae vun der Caritas de gréisste Problem, deen ee misst ugoen. Déi ganz Regierung wéilt d'Responsabilitéit op deem Dossier, hätt een erkläert kritt. Wéi de Claude Meisch als Logements- an Educatiounsminister presentéiert gouf, hätte sech d'Organisatiounen nämlech ugangs gefrot, ob dat net en Zeeche wier, de Problem nëmmen zu 50 Prozent wëllen unzegoen.

De Logement misst ee méi transversal ugoen, wéi an der Vergaangenheet, esou de Generaldirekter vun der Caritas. Hie bedauert awer, dass am Koalitiounsaccord vill iwwer Proprietéit a wéineg iwwer Lounen ze liese wär.

D'Caritas hat sech iwwerdeems erhofft, d'Regierung wéilt fir all d'Refugiéen en direkten Accès op den Aarbechtsmaart schafen, esou wéi dat aktuell fir Ukrainer méiglech ass. Dat wär wichteg fir d'Integratioun.

Lëtzebuerg huet an der Vergaangenheet net ville Refugiéen de Statut fir international Protektioun ginn. Deemools wieren d'Strukture fir eng kuerz Zäit gebaut ginn. Antëscht wier dat awer anescht, déi meescht Leit kréien e Statut a kéinte sech hei am Land integréieren. D'Strukture goufen awer net ugepasst, esou dass Leit eng laang Zäit an zum Deel ganz schlechte Konditioune liewe géifen. Lëtzebuerg bréicht méi laangfristeg Wunn-Optiounen.

Vill Defien an der Immigratioun

Et misst een iwwerdeems oppassen, dass ee sech net e Problem schaaft vun nach méi Leit, déi op der Strooss musse liewen, gëtt de Marc Crochet ze bedenken. Hien huet domat op d'Decisioun vun der viregter Regierung reagéiert, männleche Refugiéeën, déi schonn an engem anere Land an der Dublin-Prozedur sinn a keng gesondheetlech Problemer hunn, net méi direkt e Bett an enger Struktur zur Verfügung ze stellen, well do keng Plaz méi ass. An de Strukture wieren awer och vill Leit, déi eigentlech sollten, a souguer missten, eraus. Mä si fannen einfach keng Alternativ fir ze wunnen. De Logement wier dacks den Ursprong vu ganz ville Problemer, huet de Marc Crochet bedauert.

Der Caritas geet doriwwer eraus déi annoncéiert Upassung vum Mindestloun net duer. Och d'Leit déi de Revis respektiv e Revenu de substitution kréien, misste gehollef kréien. Trotz Aarbecht kéinte vill Leit mat klengem Revenu sech ouni finanziell Hëllefe vum Staat e Liewen zu Lëtzebuerg net leeschten.

