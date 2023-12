En Freideg de Moien ass d'Lëtzebuerger Sprooch Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Hëlt d'Lëtzebuerger Sprooch of ? Tëscht 2011 an 2021 ass d’Zuel u Leit, déi soen se géingen op Lëtzebuergesch denken zwar nach liicht eropgaangen. Proportional zur Gesamt Populatioun huet d’Lëtzebuergescht awer ofgeholl, esou de Statec an enger Publikatioun virun enger Woch.

D’ADR fillt sech an hire Warnunge bestätegt a fir doriwwer ze schwätzen ass hire Fraktiounschef Fred Keup de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Mir froen den ADR Politiker och wat seng Partei proposéiert fir d’Lëtzebuerger Sprooch ze stäerken. Den Interview mam Fred Keup ass ëm 10 op 8, Live, hei op RTL.

