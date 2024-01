E Freideg de Moien ass de private Cannabiskonsum Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Zu Lëtzebuerg ass de private Konsum vu Cannabis, souwéi den Ubau vu bis zu 4 Planzen pro Stot zanter leschtem Joer erlaabt. Et stelle sech allerdéngs nach vill Froe fir d‘Zukunft. Wat sinn déi legal Norme vum Cannabis am Stroosseverkéier? Wéi kann een dat kontrolléieren? A wat muss ënnerholl ginn, fir d'Leit net onnéideg ze bestrofen? Och syntheetesch Cannabinoiden an d‘Legaliséierung sinn e Sujet mam Prof Dr Volker Auwärter. De Forensischen Toxikolog vun der Uni Freiburg ass de Moien géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

