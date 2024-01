En Donneschdeg de Moien ass d'Kris am Bausecteur Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Am Bausecteur gëtt et schonn zanter engem gudde Joer Schwieregkeeten. E Mëttwoch huet d’Regierung offiziell d’Kris am Bausecteur aktéiert. Op d’mannst vum 1. Februar u bis Enn Juli. Dëst mécht de Wee fräi fir Chômage partiel fir gewëss Betriber a bis zu 20% vum Personal vun de concernéierte Betriber. D’Entrepreneuren hunn dat zanter September verlaangt.

Si se elo zefridden? Oder wat muss nach geschéien? Dat froe mir de President vun der Union des entreprises (UEL), de Michel Reckinger, en Donneschdeg de Moien hei op RTL. Hien ass ëm 10 op 8 Invité vun der Redaktioun.

