En Dënschdeg de Moie war de Wunnengsmaart Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Ech sinn nach net decidéiert, ob ech matginn op d‘Lëscht vun de Grénge fir d‘Europawalen. Dat sot den Deputéierten an Ex-Minister François Bausch en Dënschdeg de Moien als eisen Invité vun de Redaktioun. Souwisou misst dat vum Kongress decidéiert ginn an dofir hätt een och nach e bëssen Zäit.

Wann een an enger Kris ass, da muss een eppes maachen. Och d'Kafkraaft vun de Leit ass zimmlech ënner d'Rieder geroden an dofir muss een hëllefen. Dat sot de grénge Politiker zu dem neie Logementspak vun der Regierung. Hie begréisst, dass iwwer 900 Milliounen investéiert ginn, an dass de Staat Wunnengen, déi nach am Bau sinn, opkeeft. Duerch déi sougenannte VEFA‘en géing de Staat säin Locatiounspark vergréisseren.

De François Bausch géing sech allerdéngs wonneren, dass elo op eemol souvill Suen do wieren. Am Summer hätt et nach geheescht, et wier kee Budget do. Skeptesch ass den Deputéierten dann och wat den Amortissement accéléré ugeet an och déi steierlech Virdeeler, wann een an Zukunft géing säin Bien verkafen.

De groussen Defi wäert sinn, dass déi ëffentlech Hand de Marché kann reequilibréieren. Net fir d'Präisser erofzedrécken, mee dass genuch ëffentleche Wunnraum fir d'Leit do ass, sou nach den Invité.

Invité vun der Redaktioun: François Bausch

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.