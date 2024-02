E Freideg de Moie war den Zuchverkéier Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Wéinst Personal-Manktem ginn et am Zuchverkéier d’nächst Woch e puer Upassungen. Op der Streck Audun-le-tiche – Esch fuerë vum 12. bis de 16. Feburar keng Zich an dofir ginn Ersatzbusser agesat. Op der Streck Wuelmereng – Betebuerg fiirt just een Zuch op Zwee.

Den CFL-Generaldirekter Marc Wengler war e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Hien huet erkläert, dass déi Upassungen wéinst Personal-Manktem néideg wieren. Haaptsächlech feelt et um Begleet-Personal. Relativ vill Krankmeldungen an enger Vakanzeperiod wieren de Grond.

Invité vun der Redaktioun: Marc Wengler

Den Aarbechtsmarché am Land wier generell net einfach. 2021 an 2022, also an de Joren no der Pandemie hätt een dat eegent Zil beim Rekrutement net erreecht. Fir dëst Joer géif et besser ausgesinn, och wann déi nei Leit nach net fäerdeg ausgebilt wieren.

Et hätt een de Pool u Leit, déi een astellt, och vergréissert. Beispillsweis sicht een och Leit, déi Hallefzäit schaffe wëllen, a frankophone Mataarbechter.



Et wier ee momentan och an enger grousser Phas vu Chantieren op der Eisebunn. Erausstieche géif déi nei Streck Beetebuerg-Stad, op där ganz vill Preparatiounsaarbechte laafe géifen.

Mat der franséischer SNCF wier een iwwerdeems a Gespréicher, fir dass méiglecherweis am Summer en TGV op der Gare um Belval kéint ukommen. Dat wier intressant mat Bléck op d'Olympesch Spiller zu Paräis. Versprieche kéint de Marc Wengler do awer nach näischt.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.