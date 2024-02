Um Dënschdeg de Moien waren Heescheverbuet a Regierungspolitik Theema an eiser Emissioun Invité vun der Redaktioun.

Den CSV-Deputé-Maire Marc Lies war de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Mir hu mam President vun der Chamberkommissioun „Affaires intérieures“ iwwer d‘Heescheverbuet, iwwer d‘Regierungspolitik no 3 Méint CSV-DP an iwwer de Logement geschwat. Den Invité vun der Redaktioun héiert der wei gewinnt géint 10 op 8.

Invité vun der Redaktioun: Marc Lies

