Den Directeur-sortant vun der Enad, der Ecole nationale pour adultes, ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir zéie mam Jos Bertemes e Bilan. Wéi huet sech déi fréier genannt Ecole de la 2ème Chance entwéckelt? Wat ass d‘Offer vun haut? Wéi grouss ass d‘Nofro? A wat sinn d‘Defie fir d'Zukunft? Den Invité vun der Redaktioun héiert der wei gewinnt géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg