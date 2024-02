E Méindeg de Moie sinn d'Europawalen Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

Den Nicolas Schmit ass eisen Invité vun der Redaktioun. De Lëtzebuerger EU-Kommissär gouf vun den Europäesche Sozialdemokraten als EU-wäite Spëtzekandidat nominéiert. Geet den LSAP-Politiker dann och hei am Land mat op d'Lëscht vu senger Partei a stellt sech dem Wieler? Wat fir Chance gëtt hie senger Kandidatur? A wat hält hie vum System vun de Spëtzekandidaten?

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.