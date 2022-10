E Sonndeg am Presseclub invitéiert sinn de Marc Schlammes vum Lëtzebuerger Wort, de Raymond Klein vun der Woxx an de Christoph Bumb vu Reporter.

Am Presseclub komme mer nach emol op den Tripartitesaccord zeréck a froen eis Journalistekolleegen och wéi si d'Ried vum russesche President Putin e Freideg aschätzen, a wat d'Annexioun vu 4 besate Gebidder an der Ukrain bedeit. Donieft geet et och ëm d'Luxair.

Lass geet et e Sonndeg de Moien um kuerz no 11 Auer.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Eis Invitéë sinn



Marc Schlammes vum Lëtzebuerger Wort

Raymond Klein vun der Woxx

Christoph Bumb vu Reporter

