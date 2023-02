De Luc Frieden ass no bal engem Joerzéngt Paus zeréck an der Politik. Mir froen d‘Aschätzung vun de Journalistekolleegen.

Kann de Spëtzekandidat Frieden déi gréisst Oppositiounspartei zeréck op d‘Regierungsbänk bréngen oder ass d‘Designatioun vum Ex-Minister Ausdrock dofir, datt se bei der CSV a punkto Renouveau hirer Hänn kee Rot méi wëssen.

Aner Theme sinn déi eventuell Steiererliichterungen, déi d‘Finanzministesch Yuricko Backes annoncéiert huet ... an déi westlech Panzer-Liwwerungen un d‘Ukrain.

Eis Invitéen:

Invitéen am Presseclub sinn de Marc Schlammes vum Wort, de Pit Scholtes vu Reporter an den David Marques vum Quotidien.

