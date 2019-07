De Weltmeeschter ka seng Avance am General domat weider ausbauen. Fir de Sebastian Vettel sollt et op en Neits ee schwaarzen Dag ginn.

Um Sonndeg stoung an der Formel 1 mam Grousse Präis vu Groussbritannien zu Silverstone déi 10. Course vun der Saison um Programm.

Nodeems sech déi zwee Mercedes-Pilote Valtteri Bottas a Lewis Hamilton ewell am Qualifying déi éischten zwou Plaze séchere konnten, sollt et an der Course um Sonndeg erëm op een Duell tëscht deenen Zwee erauslafen.

LAP 4/52: Brilliant stuff from the Mercedes drivers 👏👏👏



Hamilton gets past Bottas before the Finn fights back to retake the lead through Luffield and Copse #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/qe9WDSDBFz — Formula 1 (@F1) 14. Juli 2019

Hannert deenen zwee Mercedes'en waren et iwwer wäit Strecken de Sebastian Vettel an de Charles Leclerc, alle béid op Ferrari, an de Max Verstappen an de Pierre Gasly op Red Bull, déi sech ëm déi drëtte Plaz gestridden haten. An der 37. vun insgesamt 52 Ronnen, déi um Programm stoungen, war et dann de Max Verstappen, deen de Vettel iwwerhuele konnt a sech soumat op déi drëtte Plaz verbessere konnt. De Vettel wollt den Hollänner awer net sou liicht laanscht zéie loossen, ma beim Versuch de Verstappen erëm ze iwwerhuelen hat sech den Heppenheimer awer iwwerschat a war dem Verstappen hannen an den Auto gerannt. Duerch dës Kollisioun si béid Fuerer no hanne gefall, ma si konnten d'Course awer bis zum Enn matfueren. Fir de Vettel sollt et um Enn awer nëmme fir déi 15. Plaz duergoen, de Verstappen gouf nach de 5.

Incredible scenes here at Silverstone!



Stewards are looking at the incident between Vettel and Verstappen#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/awraiuT6se — Formula 1 (@F1) 14. Juli 2019

No iwwer 306 Kilometer an 52 Ronne sollt sech de Weltmeeschter Lewis Hamilton op en Neits duerchsetzen a seng 7. Victoire an dëser Saison feieren. Zweete gouf säi Mercedes-Kolleg Valtteri Bottas virum Charles Leclerc op Ferrari.

Domat kann de Lewis Hamilton seng Avance am General weider ausbauen. Mat 223 Punkten huet de Brit elo 39 Punkten Avance op de Bottas.