Am Kader vun der Formel 1 zu Spa ass eng weider Manche vum Porsche Mobil1 Supercup. De Lëtzebuerger Dylan Pereira ass am Qualifying d'Beschtzäit gefuer.

Hie ka sech an enger Zäit vun 2min22,508 virum Ayhancan Guven, Larry Ten Voorde, Jaxon Evans a Michael Ammermüller behaapten.

Domat steet hien um Start vun derr Course e Sonndeg an der 1. Rei. Et ass seng éischt Pole Position am Kader vum Supercup.

© Jeannot Boesen / RTL.lu

Pos Pilot Zäit Ofstand 1 Dylan Pereira 2:22.508 2 Ayhancan Güven (Rookie) 2:22.735 + 0.227 3 Larry ten Voorde 2:22.744 + 0.236 4 Jaxon Evans 2:22.748 + 0.240 5 Michael Ammermüller 2:22.787 + 0.279 6 Tio Ellinas 2:22.862 + 0.354 7 Florian Latorre 2:22.866 + 0.358 8 Berkay Besler (Rookie) 2:22.915 + 0.407 9 Julien Andlauer 2:23.005 + 0.497 10 Jaap van Lagen 2:23.068 + 0.560 11 Marvin Klein (Rookie) 2:23.134 + 0.626 12 Jean-Baptiste Simmenauer (Rookie) 2:23.158 + 0.650 13 Mikkel O. Pedersen 2:23.177 + 0.669 14 Joey Mawson (Rookie) 2:23.279 + 0.771 15 Max van Splunteren (Rookie) 2:23.395 + 0.887 16 Gianmarco Quaresmini 2:23.545 + 1.037 17 Al Faisal Al Zubair 2:23.699 + 1.191 18 Kantadhee Kusiri (Rookie) 2:23.876 + 1.368 19 Roar Lindland (ProAm) 2:23.939 + 1.431 20 Jesse van Kuijk (Rookie) 2:24.175 + 1.667 21 Marius Nakken (Rookie) 2:24.312 + 1.804 22 Loek Hartog (Rookie) 2:24.627 + 2.119 23 Brenton Grove (Rookie) 2:25.182 + 2.674 24 Lucas Groeneveld (Rookie) 2:25.288 + 2.780 25 Dorian Mansilla (Rookie) 2:25.349 + 2.841 26 Saul Hack 2:25.502 + 2.994 27 Philipp Sager (ProAm) 2:26.132 + 3.624 28 Clement Mateu (ProAm) 2:26.250 + 3.742 29 Michael Verhagen 2:26.685 + 4.177 30 Stephen Grove (ProAm) 2:27.599 + 5.091 31 Jean-Francois Brunot 2:28.166 + 5.658 32 Marc Cini (ProAm) 2:30.714 + 8.206

(Inoffiziell Resultater vu racecam.de)

D'Course gëtt e Sonndeg um 12.30 Auer gefuer.

Den Dylan Pereira ass no 6 gefuerene Coursen am Klassement aktuell den 11ten, mat 55 Punkte Réckstand op de Leader Julien Andlauer. Den Andlauer koum am Qualifying just op déi 9. Plaz an hat 0,497 Sekonne Réckstand op d'Beschtzäit vum Lëtzebuerger.