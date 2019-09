De Charles Leclerc huet e Sonndeg zu Spa déi éischt Course fir Ferrari an der lafender Saison gewonnen, dat virum Lewis Hamilton.

Direkt beim Start gouf uerdentlech Ënnerhalung gebueden. De Sebastian Vettel hat ee schlechte start erwëscht an huet déi zweet Plaz un den Hamilton missen ofginn a méi wäit hannendru gouf et eng Kollisioun tëscht dem Max Verstappen an dem Kimi Räikkönen. No dëser Kollisioun an der éischter Kéier, huet de Verstappen an der Eau Rouge säin Auto an d'Mauer gesat, well d'Achs gebrach ass. De Räikkönen konnt weiderfueren, krut awer eng nei Nues.

LAP 1/44 - SAFETY CAR



Several collisions through Turn 1



Max Verstappen ends up in the barriers and his race is over on the opening lap



The Dutchman is out of the car and is fine#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/7jdB7zlOQh — Formula 1 (@F1) September 1, 2019

Beim Start gouf et awer och ee grousse Gewënner an zwar konnt sech de Lando Norris 6 Plazen no vir schaffen op déi 5. Plaz. Nach virun Enn vun der éischter ronn hat och de Vettel seng zweete Plaz zeréckgeholl.

Nodeems jiddereen eemol an der Box war, konnt de Sebastian Vettel d'Féierung an dëser Course iwwerhuelen, allerdéngs huet den Däitschen säin Teamkomerod Leclerc an der 27. Ronn nees misse laanscht loossen.

Fir de Vettel sollt et nach méi batter ginn, well an der 32. ronn gouf hien och vum Hamilton iwwerholl. Dono ass den Däitschen nach eng zweete Kéier an d'Box gaangen an domat ass hien op déi 4. Plaz zeréckgefall. Hie sollt net méi op de Podium fueren, mä et ass awer duergaangen, fir déi séierst ronn ze fueren.

An der Schlussphas hat den Hamilton de Leclerc esouguer nach bal ageholl, ma um Enn ass et awer duergaange fir de Leclerc, fir déi éischt Course dëst Joer fir Ferrari ze gewannen a fir sech perséinlech déi alleréischt a senger Formel-1-Karriär. De Podium gouf komplettéiert vum Valtteri Bottas.

De Lando Norris, deen op der 5. Plaz louch, ass nach an der leschter Ronn ausgefall.