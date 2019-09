Eng Woch nom trageschen Doud vum Formel-2-Fuerer Anthoine Hubert gouf et zu Monza e weidert uergt Accident.

An der Course vun der Formel-3-EM war den Australier Alexander Peroni an der séierer Parabolica-Kéier iwwert een héije Curbe gefuer. Dobäi gouf den Auto an d'Luucht katapultéiert an ass op der Kopp an den Drot um Bord vun der Streck geschleidert ginn.

Den Australier hat gegléckt a gouf beim Accident net blesséiert. E bësse wackeleg op de Been gouf hien trotzdeem mam Medical-Car an de Medical-Center gefouert.

Nom Tëschefall gouf et Kritik um héije Curbe. Ënnert anerem de Red-Bull-Pilot Max Verstappen sot, datt dësen ze héich wär an ewech geholl misst ginn.

Den Direkter vun der Course Michael Masi huet dann och direkt reagéiert an de Curbe gouf ewechgeholl.

