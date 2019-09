De fréiere Formel1-Weltmeeschter Michael Schumacher gëtt zu Paräis medezinesch behandelt. Dat schreift déi franséisch Zeitung "Le Parisien".

Wéi et heescht, kriich hien an engem Spidol eng Stammzellentherapie gemaach. De Michael Schumacher soll e Méindeg de Mëtteg an der franséischer Haaptstad ukomm sinn. Den Traitement soll um Dënschdeg ufänken. E Mëttwoch kéint hien d'Klinik Georges Pompidou schonn erëm verloossen. Weder dat betraffent Spidol, nach dem Michael Schumacher seng Famill hunn des Nouvelle confirméiert.

Wéi d'Zeitung weider schreift, géif de fréiere Formel1-Star vum renomméierten Häerzchirurg Philippe Menasché behandelt ginn. Him géife Stammzellen agesat ginn, fir präventiv géint Entzündungen virzegoen. No Informatioune vun der Zeitung léisst sech de Michael Schumacher scho fir d'drëtte Kéier an dëser Klinik behandelen.

Hie war Enn 2013, wärend engem Schiaccident, liewensgeféierlech um Kapp blesséiert ginn. Zanterhier gouf de Michael Schumacher net méi an der Ëffentlechkeet gesinn. Hie lieft zeréckgezunn um Genfer Séi.