Nodeems nom East Belgian Rally kee Rallye-Pilot genuch Resultater Opweises huet, fir Lëtzebuerger Rallye-Champion ze ginn, huet d'Federatioun reagéiert.

Am Reglement vum Rallye-Championnat steet geschriwwen, dass een op d'mannst u 50% vun den Epreuven aus dem Rallye-Kalenner muss deelgeholl hunn, fir eligibel ze sinn, an d'Wäertung vum Championnat ze kommen.

Am Kalenner stounge folgend Rallyen:

26 - 28.04.2019 Rallye de Wallonie (B)

Rallye de Wallonie (B) 01 - 02.06.2019 Rallye de la Luronne (F)

Rallye de la Luronne (F) 15 - 16.06.2019 Rallye de la Haute Senne (B)

Rallye de la Haute Senne (B) 12 - 13.07.2019 Rallye Lëtzebuerg (L)

Rallye Lëtzebuerg (L) 27 - 28.07.2019 Rallye de la Plaine (F)

Rallye de la Plaine (F) 17 - 18.08.2019 Rallye de la Famenne (B)

Rallye de la Famenne (B) 27 - 28.09.2019 East Belgian Rally (B)

East Belgian Rally (B) 25 - 26.10.2019 Rallye Centre Alsace (F) | ANNULÉ

De Rallye Centre Alsace war am August annuléiert ginn, wouropshin 1 Rallye am Championnat gefeelt huet. Den Directoire vum ACLSport hat a senger Sitzung vum 14. August decidéiert, dass keen Ersatzlaf fir dëse Rallye mat an de Kalenner opgeholl gëtt.

Doduerch kënnt et dann elo awer zur Situatioun, dass nom East Belgian Rallye kee Rallye-Pilot op déi néideg 50% Participatioune kënnt. Verschidde Piloten hunn 3 Resultater aus 7 Rallyen... an awer keng Méiglechkeet nach de 4. Rallye ze fuere fir op 50% ze kommen.

Nodeems et dowéinst zu Reklamatioune koum, huet den Directoire vum ACL Sport an hirer Sitzung vum 1. Oktober reagéiert an decidéiert, dass d'Piloten elo awer nach e Rallye fuere kënnen, dee mat an d'Wäertung geholl gëtt.

Speziell bei där Decisioun ass, dass et net e bestëmmte Rallye ass, mä d'Pilote kënne selwer bestëmmen, wéi ee Rallye se fuere wëllen. Eenzeg Konditioune sinn: De Rallye muss bis spéitstens den 11. November gefuer ginn, an e muss minimum 130 Kilometer Specialen hunn.

Net präziséiert an der Decisioun vum ACL Sport ass:

- ob een och e Rallye kann erareechen, dee virum 3. Oktober gefuer gouf a wou ee schonn e Resultat huet,

- ob ee virum Rallye vu sengem Choix muss ugemellt hunn, dass een dee Rallye an d'Wäertung wëll geholl kréien,

- ob een nach z.B. 3 oder 4 Rallyë fuere kann, an eréischt um leschten Ament dat bescht Resultat kann eraginn.

Duerch dës Ännerung vum Reglement, komme bei de Piloten elo nach 3 Persounen a Fro, fir Lëtzebuerger Rallye-Champion ze ginn:

- Grégoire Munster (mat belscher Lizenz)

- Steve Fernandes

- Yann Munhowen

Bei de Co-Piloten ass d'Decisioun ëm de Championstitel scho gefall. Hei ass d'Michèle Brachtenbach déi eenzeg Persoun, déi genuch Resultater huet. Keen anere kënnt nach a Fro op déi 50% Participatioun ze kommen.