E Samschdeg den Owend gouf am Kader vun der Soirée du Sport Automobile am Casino 2000 zu Munneref den Automobilsportler vum Joer 2019 gekréint.

No 2017 heescht de Lëtzebuerger Automobilsportler vum Joer 2019 nees Dylan Pereira. De Pilot, deen am Porsche Supercup ënnerwee war, déi Kategorie déi ëmmer just virun de Formel1-Coursse gefuer gëtt, stoung d’lescht Saison zwee Mol ganz uewen um Podium. Op d’Plazen 2 an 3 kommen de Steve Jans an de Steve Fernandes.

Um Automobilsportgala zu Munneref am Casino goufen a Presenz vum Premierminister Xavier Bettel och all déi aner Gewënner aus deene verschiddene Kategorië geéiert.

11 Lëtzebuerger Automobilsportler stoungen dëst Joer zur Wiel zum Automobilsportler vum Joer 2019.

Gewielt gëtt den "Automobilsportler vum Joer" zesumme vun de Membere vun der "Luxembourg Motorsports Writers Association a.s.b.l." (L.M.W.A), vun de Membere vun der Sportkommissioun vum ACL a vum Grand Public via de Site www.aclsport.lu.

D'Lëscht mat den Nominéierten 2019

DEMUTH Guy (50 ans)

- 12e place au classement final du Championnat d'Europe de la Montagne de la FIA 2019 (Catégorie 2)

DONKELS Daniel (34 ans)

- Champion du Luxembourg des Courses de Côte 2019 (Catégorie 2)

- Vice-champion du Luxembourg des Slaloms 2019

FERNANDES Steve (39 ans)

- Vainqueur du TER – Tour European Rally 2019

- Vice-champion du Luxembourg des Pilotes de Rallye 2019

JANS Steve (31 ans)

- Vainqueur de la classe SP9 Pro-Am de la VLN Langstreckenmeisterschaft 2019

- 92e place au classement final de la VLN Langstreckenmeisterschaft 2019

- 11e place au classement final de l'ADAC TOTAL 24h-Rennen 2019

LINSTER Gil (26 ans)

- 7e place au classement final du LMV8 Baan Kampioenschap 2019 dans le cadre des LMV8 Oval Series

- 7e place au classement final du Nederlandse Kampioenshap 2019 dans le cadre des LMV8 Oval Series

- Premier Luxembourgeois à devenir membre de l'East Coast Timing Association - 200 MPH Club

MARCHIONE Canio (45 ans)

- Champion du Luxembourg des Courses de Côte 2019 (Catégorie 1)

- Champion du Luxembourg de Karting 2019 (Catégorie KZ2 Master)

- 4e place au classement final du Championnat régional de la Ligue Karting Grand Est 2019

(Catégorie KZ2 Master)

PEREIRA Dylan (22 ans)

- Membre du cadre Elite du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL)

- 9e place au classement final de la Porsche Mobil 1 Supercup 2019

- 4e place au classement final de la Porsche Carrera Cup Deutschland 2019

- 16e place au classement final du Porsche GT3 Cup Challenge Middle East 2018/2019

RIVAS Carlos (42 ans)

- Vainqueur du classement « Amateur » de la Porsche Carrera Cup Deutschland 2019

ROLLINGER Tommy (39 ans)

- Champion du Luxembourg des Circuits 2019

- Champion du Luxembourg des Slaloms 2019

SCHAUS Andy (43 ans)

- Vainqueur de la Saarländische ADAC Rallye Meisterschaft 2019

- Vainqueur de la Coupe de Luxembourg des Pilotes de Rallye 2019

SEYLER Clément (20 ans)

- Vainqueur de la GT4 European Series 2019 (Catégorie AM)

- Vainqueur du Sean Edwards Trophy 2019

Déi Jore virdru waren d'Gewënner

2018 PETERS Kevin

2017 PEREIRA Dylan

2016 FERNANDES Steve

2015 FRANCK Christian

2014 BRUCKNER Gilles

2013 HAUSER David