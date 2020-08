Den 29. August gëtt um Nürburgring de 5. Laf vun der Nürburgring Langstreckenserie gefuer, dëst mat Lëtzebuerger Bedeelegung.

Vill Equipagen notzen dës Course als Preparatioun op d'24h-Course vum Nürburging, déi dëst Joer vum 26. op de 27. September gefuer gëtt.

Mat um Depart bei der 6-Stonne-Course dësen 29. August ass ënnert anerem och de Lëtzebuerger Charel Kauffman. Hie fiert dës Course op engem Porsche 911 GT3 Cup II vum Team Four Motors / Bioconcept-Cars. Si fueren an der Klass mat alternativem Sprit, an dësem Fall ass dëst E20 mat 20 Prozent Bioethanol-Undeel.

Fir d'6-Stonne-Course fiert de Charel Kauffmann selbstverständlech net eleng um Auto, ma deelt sech dee mat 3 anere Piloten, an dorënner ass och e ganz Prominenten. Rieds ass hei vum Michael Schmidt, besser bekannt ënnert sengem Kënschtlernumm "Smudo", mat deem hien als Member vun de Fantastischen Vier bekannt ginn ass.

De Smudo ass allerdéngs net just e bekannte Museker, ma och en ambitionéierte Pilot, dee schonn zanter gutt 20 Joer am Motorsport aktiv ass, an ëmmer nees um Nürburgring bei der 24-Stonne-Course untrëtt.

Um Porsche mat der Startnummer 320 fiert dann och nach den Teamchef Tom von Löwis an den Tommy Kiefer.

D'Course gëtt gestart um Samschdeg de mëtteg 12 Auer a geet bis 18 Auer.

Am Qualifying war et Plaz 61 ënner 156 Teams. Mat enger Zäit vun 8:53.675 war dëst och d'Beschtzäit an der AT(-G)-Klass, gefuer vum Tommy Kiefer, 13,325 Sekonne méi séier wéi den zweeten an där Klass.

Weider Pilote mat Lëtzebuerger Lizenz

Am Team Black Falcon ass de Carlos Rivas op engem Porsche 911 GT3 Cup MR gemellt. Si konnte Plaz 32 am Qualifying erausfueren, wat déi bescht Platzéierung fir e Pilot mat Lëtzebuerger Lizenz ass. Hir Startnummer ass d'350.

Op Plaz 51 am Qualifying kënnt den Daniel Bohr op engem Porsche 718 Cayman GT4 CS, mat der Startnummer 966.

Op Plaz 72 fanne mer mat der Startnummer 653 de Charles Oakes op engem BMW M240i Cup.

Mat engem Renault Megane RS (506) ass de Max Lamesch am Asaz. Fir hien ass et, zesumme mat 2 Piloten aus Däitschland d'Startpositioun 116.

Op Plaz 123 steet de Sébastien Carcone op engem Porsche Cayman (461), an der Kategorie V5.

Top 20 vum Qualifying

D'Course gëtt am Livestream op Youtube iwwerdroen an d'Resultater wënnt een hei.