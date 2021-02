De Marc Joseph bleift awer den ACL Vertrieder an der Kommissioun vun der Biergcourssen bei der FIA, der internationale Automobilfederatioun.

Aus dem Automobilsport ass et d'Nouvelle, dass de Marc Joseph seng Funktioun als President vun ACL-Sport ofgëtt. Dat selwecht mécht och de Vice-President vu bis elo, den Norbert Hartz.

De Marc Joseph bleift awer den ACL Vertrieder an der Kommissioun vun der Biergcoursse bei der FIA, der internationaler Automobilfederatioun.

Am Communiqué steet och nach, dass den Andy Mathekowitsch och an Zukunft a senger Funktioun als Directeur sportif dofir suerge soll, fir den Automobilsport hei zu Lëtzebuerg weider no vir ze bréngen.

An nodeems d'Piste zu Monnerech kaaft gouf, wëll een de Fokus méi op de Karting leeën.

Keng Informatioune ginn et am Pressecommuniqué, wien d'Poste vum President a Vizepresident wäert iwwerhuelen. Um Internetsite vum ACL Sport steet um 4. Februar 2021 d'Compositioun vum Directoire vum ACL Sport folgendermoossen:

President: JOSEPH Marc

Vizepresident: HARTZ Norbert

Memberen:

JUCHEM Jean-Claude (Directeur général de l'ACL)

MATHEKOWITSCH Andy (Directeur sportif)

PAULY Guy

SCHWIRTZ Henri

UEBERECKEN Jean-Marc

Membre coopté: WAGNER Donny

Hei den offiziellen a komplette Communiqué vum ACL.