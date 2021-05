Am Reechaos bei der Sonndes-Course vun de GT Masters huet d’Equipe vum Dylan Pereira op déi falsch Strategie gesat. Esou spréngt nëmme Plaz 14 eraus.

Den Dylan Pereira a säin däitschen Teamkolleg Jannes Fittje gounge vun der 11. Startplaz an d’Course. Am Schloreen ass de Lëtzebuerger den Depart gefuer. Am Géigesaz zu enge sëllege Konkurrenten huet hien sech kee Feeler erlaabt, konnt awer och net wierklech vun de schwierege Konditiounen op der Piste profitéieren.

Pénktlech mat der Ouverture vun der Boxestopp-Fënster huet et opgehale mat reenen. Verschidden Teams sinn de Risiko agaangen an hunn op Drëschpneue gerwiesselt. D’Team 75 Bernhard huet awer décidéiert, Pereira/Fittje op Reepneuen ze loossen. Doduerch konnt sech den Hannes Fittje direkt nom Boxestopp bis an d’Top10 no vir schaffen.

Wou d’Piste ganz ofgedrëchent war, huet d’Blat sech awer gedréint. D’Pilote mat Slicks hunn sech no vir geschafft, déi mat Reepneue sinn zeréckgefall. Pereira/Fittje hu kuerz viru Schluss nach emol op Slicks gewiesselt fir de Schued a Grenzen ze halen, mä um Enn sollt nëmmen déi 14. Plaz eraussprangen.

Um Podium waren d’Slicks-Piloten ënnert sech. Et gewannen de Mathieu Jaminet an de Michael Ammermüller um SSR-Porsche, virum Schubert-BMW-Duo Kroons/Yelloly an dem MRS-Porsche-Team Wishofer/Hackländer.

Zu Oschersleben goufen nieft der GT Masters och zwou Manche vum Porsche Carrera Cup Däitschland ausgedroen. De Carlos Rivas gewënnt och an der Sonndes-Course d’ProAm-Wäertung. Et ass seng 32. Victoire an der ProAm-Klass vum PCCD. Am General war et um Sonndeg déi 13. Plaz.