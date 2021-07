De Max Verstappen an de Lewis Hamilton ware beim Grousse Präis vu Groussbritannien jo an an der éischter Ronn uneneegeroden.

Dobäi ass de Max Verstappen vun der Streck ofkomm an ass mat enger Kraaft vun 51G an d'Pneuen-Mauer gerannt.

De Lewis Hamilton krut doropshin eng Strof vun 10 Sekonnen, huet d'Course um Enn nawell gewonnen an dono och uerdentlech mat senge Fans op sengem Heem-Circuit gefeiert.

E Sonndeg den Owend huet de Max Verstappen sech dunn op Instagram bei senge Fans gemellt an de Lewis Hamilton ferm kritiséiert.

Fir d'éischt huet hie betount, datt et him gutt geet. Weider sot den Hollänner, datt hien enttäuscht wier, esou aus der Course geholl ze ginn. D'Strof vun 10 Sekonne fir den Hamilton géing hinnen net hëllefen a géing a kenger Relatioun zu de Faite vum Hamilton stoen. De Britt hätt een ze geféierlecht Iwwerhuelmanöver riskéiert.

Um Enn huet hien nach weider kritesch Wierder fir säi Rival fonnt. Do huet hie betount, datt hien am Spidol d'Biller gesinn hätt, wéi den Hamilton no der Course gefeiert huet. Dat wier e respektloost an onsportlecht Verhale vum 7-fache Weltmeeschter.