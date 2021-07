De Formel-1-Weltmeeschter gouf no sengem vill diskutéierten Zweekampf mam Max Verstappen zu Silverstone Affer vu rassistesche Beleidegungen am Internet.

D'Formel 1, de Weltverband FIA an dem Hamilton seng Ekipp Mercedes hunn an engem offizielle Communiqué matgedeelt, dass de Britt "wärend an no" der Course an de soziale Medien Affer vu Rassismus ginn ass.

"Mir verurteelen dëst Verhalen op déi stäerkst méiglech Aart a Weis", heescht et weider, "dës Leit hu keng Plaz an eisem Sport a mir drängen drop, dass déi Responsabel zur Rechenschaft gezu ginn."

D'Formel 1, d'FIA, d'Piloten an d'Ekippen "schaffen drun, e méi diversen an inklusive Sport opzebauen, a sou inakzeptabel Virfäll vu Beleidegungen am Internet mussen opgewisen an eliminéiert ginn."

Den Hamilton an de Verstappen waren um Ufank vum Grand Prix zu Silverstone zesummegestouss. De Red Bull-Pilot huet no dem Accident missen an d'Spidol a konnt net un der Course deelhuelen.

Den Hamilton krut eng Zäitstrof vun 10 Sekonnen, trotzdeem huet de Mann vu Mercedes de Grand Prix gewonnen an ass elo am WM-Klassement just nach 8 Punkten hannert dem Verstappen.