Virun der Summerpaus spëtzt sech den Duell an der Formel 1 tëscht dem Max Verstappen an dem Lewis Hamilton nach emol zou.

Dëse Weekend steet jo de Grousse Präis vun Ungarn um Programm. Nom Accrochage virun zwou Wochen zu Silverstone tëscht dem Red Bull- an dem Mercedes-Pilot, der fermer Sortie an dem heftegen Aschlag vum Verstappen, dierf een gespaant sinn, wéi et zu Budapest tëscht deenen zwee Éischten am WM-Klassement geet.

Grousse Präis vun Ungarn / Reportage Frank Elsen

Ier et iwwerhaapt op d'Streck gaangen ass, goufen et duerch deen Incident beim Grousse Präis vun Groussbritannien jo an de leschte 14 Deeg scho genuch Diskussiounen tëscht de Parteien vun deenen zwee Protagonisten, dozou den RTL-Formel-1-Commentateur Serge Pauly:

"Jo, d'Affär ass fir d'FIA an d'Rennkommissären clôturéiert. Dat kann een elo gutt fannen oder anerer Meenung sinn, mä et misst een elo e Stréch drënner zeien. Wat ech bedenklech fannen ass, datt d'Famill Verstappen genee de Géigendeel mécht."

Den Duell tëscht dem WM-Leader Max Verstappen an dem Rekordweltmeeschter Lewis Hamilton elektriséiert ëmmer méi:

"Wéi heescht et esou schéin, dee Gescheiten gëtt esou laang no, bis en deen Dommen ass. Zu Silverstone huet den Hamilton net noginn. Dee Crash wäert seng psychologesch Spueren hannerloossen. Den Hamilton, dee weess, datt et sech rentéieren kann, dogéint ze halen. De Verstappen weess elo, datt hien net ëmmer mat senger aggressiver Linn duerchkënnt."

De Circuit zu Budapest ass usprochsvoll. D'Formel-1-Piloten hu virun allem den zweete Secteur gär, mam Enchainement vun den séiere Kéieren, dozou de Serge Pauly:

"Mä e Circuit, dee flott ze fueren ass, muss net ëmmer flott Course bidden, et wäert éischter iwwert d'Strategie goen."

Virum Grousse Präis vun Ungarn ass dem Max Verstappen seng Avance am Weltmeeschterschaft-Klassement op de Lewis Hamilton op 8 Punkte geschmolt. D'Fro, déi sech stellt, ass, ob den Hollänner seng Avance nees ausbaue kann, oder ob den Britt esouguer d'Spëtzt kann iwwerhuelen.

Den drëtte fräien Training e Samschdeg de Moien kënnt Dir Live op rtl.lu kucken. De Qualifying ass mëttes vun 3 Auer un och Live bei eise Kolleegen vun Tëlee Lëtzebuerg op RTL Zwee, genee wéi d'Course e Sonndeg. Do fänkt de Virprogramm schonn um 14.20 Auer un.