Fir den Dylan Pereira ass de Qualifying net optimal verlaf a kënnt op déi 7. Plaz. Hannert dem Marvin Klein start de Jaxon Evans vun der 2. Plaz.

Den Dylan Pereira konnt seng perfekt Qualifikatioun vum leschte Joer um Hungaroring net widderhuelen a kënnt dëst Joer just op déi 7. Plaz. D'Pole konnt sech de Marvin Klein virum Jaxon Evans sécheren. Drëtten gëtt de Florian Latorre.

An der 3. Manche zu Spielberg Ufank Juli konnt sech den Dylan Pereira seng éischt Podiumsplaz an dëser Saison sécheren an huet domadder am General e Sprong op déi 6. Plaz no vir gemaach.

Den Départ vun der Course ass e Sonndeg um 12.10 Auer a gëtt live op RTL ZWEE an am Stream op RTL.lu iwwerdroen.