Nodeems et am Q1 keng Iwwerraschunge gouf, ass de Carlos Sainz am Ferrari am Q2 accidentéiert an et gouf e roude Fändel sou dat de Qualifying ënnerbrach gouf. Nodeems et nees weider gaangen ass, huet de Max Verstappen mat enger exzellenter Zäit déi 1. Plaz beluecht. Am Q3 ass et dann awer ganz enk tëscht dem Hamilton, Verstappen a Bottas zur Saach gaangen. De Lewis Hamilton konnt schlussendlech dann awer déi beschten Zäit am Q3 op d'Streck bréngen a start um Sonndeg vun der Pole Position.