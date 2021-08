No der Kollisioun nom Restart an der Ronn 6 hat de Dylan Pereira nach just 10 Ronnen Zäit, fir nach an d'Punkten ze fueren.

Déi éischt Ronne sinn net ideal fir den Dylan Pereira gelaf, direkt hat hien 2 Plaze verluer an ass op de Rang 9 zeréckgefall. Och de Restart hannert dem Safety Car war net ideal verlaf fir den Lëtzebuerger, deen no enger Kollisioun an der éischter Kéier op d'Plaz 20 zeréckgefall ass. Un der Spëtz ass de Klein virum Ten Voorde an Evans bliwwen.

Plaz ëm Plaz huet sech den Dylan Pereira dunn nees no vir gekämpft, ma fir eng Top 10 Plaz sollt et net méi duergoen. Um Schluss koum hien op déi 12. Plaz an domadder kritt hie véier Punkten, verléiert awer gläichzäiteg véier Plazen am Generalklassement. De Klein dogéint ass eng souverän Course un der Spëtzt gefuer a konnt sech d'Plaz uewen um Podium sécheren, dat virum Ten Voorde an Evans.

Duerch d'Kollisioun vum Dylan Pereira kann et sinn, datt et no der Course nach Changementer respektiv Strofe gëtt.