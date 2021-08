De jonken Alpine-Pilot wënnt um Enn virum Sebastian Vettel um Aston Martin an dem Lewis Hamilton op Mercedes.

No enger Massekarambolage an der éischter Ronn war d'Course schonns eriwwer fir Bottas, Perez, Leclerc, Norris a Stroll. De Max Verstappen war op d'Plaz 13 zeréckgefall.

Beim Restart gouf et dunn déi nächst Kuriositéit. De Lewis Hamilton stoung als eenzegen op der Streck um Depart, well déi aner alleguerten d'Pneue gewiesselt hunn an aus der Box gestart sinn. De Mercedes-Pilot ass dunn awer no sengem Boxestopp op déi lescht Plaz zeréckgefall.

Dono war de 7-fache Weltmeeschter awer mat Ofstand dee séierste Mann um Circuit an huet sech Plaz fir Plaz no vir gekämpft.

Um Enn gouf et also d'Victoire vum Esteban Ocon, virum Sebastian Vettel an dem Lewis Hamilton. De Max Verstappen koum just op déi 10. Plaz, domat ass den Hamilton dann elo den neie Leader an der Weltmeeschterschaft.

Weider ze ernimme bleift, datt béid Williams et dës Saison eng éischte Kéier an d'Top 10 gepackt hunn.

Resumé vun der Course

Et goung vun Ufank un héich hier um Hungaroring. Do gouf d'Course no enger Massekarambolage an der éischter Kéier nämlech ofgebrach. De Valtteri Bottas hat e richteg schlechten Depart erwëscht, ass dono dem Lando Norris hannendrop gerannt an deen huet ënnert anerem de Max Verstappen erwëscht.

Och de Lance Stroll huet en Accrochage mam Charles Leclerc an Daniel Ricciardo provozéiert. No der éischter Kéier war d'Course du schonns eriwwer fir Bottas, Perez, Stroll a Leclerc. Verstappen an Norris si wäit zeréckgefall an de jonke Pilot vu McLaren konnt dann och net méi un de Restart goen. De Verstappen huet vu wäit hanne misse starten.

Beim Restart ass den Hamilton vu Plaz 1 nees gestart, allerdéngs war hien deen eenzegen, dee sech opgestallt hat, fir fortzefueren. Déi aner Pilote sinn alleguerten an d'Box gaangen, fir d'Pneuen ze wiesselen, well d'Streck elo nees dréche gi war. An der nächster Ronn ass dunn och hien an d'Box gaangen a war dunn op eemol de Leschten. Kuriéis Ufanksphas beim Grousse Präis vun Ungarn.

Vun deem Moment u war den Ocon den Éischten, dat virum Vettel an dem Latifi.

Dono gouf et duerch Boxestopps an Iwwerhuelmanöveren ëmmer nees Changementer, ma virun allem de Lewis Hamilton konnt eng Plaz no där anerer guttmaachen. De Max Verstappen konnt a sengem beschiedegte Won net vill Plaze ophuelen.

Vir un der Spëtzt war et weiderhin eng enk Course tëscht dem Ocon an dem Vettel fir déi éischt Plaz.

Nom Hamilton sengem leschte Boxestopp war de Britt dann 3-4 Sekonne méi séier wéi de Rescht vum Feld a mat där Pace hätt hien nach kënne bis ganz no vir fueren, ma do huet den Hamilton sech dunn awer ganz laang Zäit d'Zänn ausgebass um Fernando Alonso. Eréischt 5 Ronne viru Schluss ass hie laanscht den Alonso komm.

Och de Carlos Sainz huet sech nach dem Lewis Hamilton misse geschloe ginn, ma méi wäit no vir sollt et net méi goen. Domat gewënnt den Esteban Ocon seng alleréischt Formel-1-Course, dat virum Sebastian Vettel an dem Lewis Hamilton.