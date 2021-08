De siwefache Formel-1-Weltmeeschter Lewis Hamilton kéint no senger Covid-Erkrankung u "Long-Covid" leiden.

De 36 Joer ale Britt hat e Sonndeg nom Grousse Präis vun Ungarn um Podium Problemer mam Equiliber. Duerno sot hien, datt en deelweis verschwomme gesinn hätt an datt hie vläicht och dehydratéiert gewiescht wier.

Op der Pressekonferenz sot den Hamilton och, datt et schwiereg fir hie wier, fir géint d'Middegkeet unzekommen. Hien hätt sech nach ni esou gefillt ewéi no der Course an Ungarn.

Am Dezember 2020 hat de Mercedes-Pilot sech mam Coronavirus infizéiert, an zanterhier wier et ee Kampf, fir gesond ze bleiwen.

Den amtéierende Weltmeeschter huet zu Ungarn no der Disqualifikatioun vum Sebastian Vettel déi 2. Plaz beluecht. De nächste Grand Prix ass Enn August zu Spa Francorchamps.