Vun der Saison 2022 u fiert de 26 Joer jonke Spuenier fir déi nei forméiert Ecurie aus Italien.

Een Dag no der zweeter Course an Éisträich gëtt Aprilia bekannt, dass de Maverick Vinales neie Coequipier vum Aleix Espargaro gëtt.

De Vinales, deen 2013 Weltmeeschter an der Moto3 ginn ass, ënnerschreift ee Kontrakt fir ee Joer mat Optioun op een zweet.

Scho virun der Summerpaus war kloer, dass de Vinales a Yamaha no der Saison net méi wäerten zesummeschaffen. Säi bis dato bis 2022 datéierte Kontrakt gouf am Accord vu béide Säiten opgeléist.