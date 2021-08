Zanter ganz laangem ass domadder nees ee Lëtzebuerger um Depart.

24 Stonne vu Le Mans si wuel jiddwerengem ee Begrëff. Am Automobilsport ass et déi prestigiéist Laangstreckecourse, déi et gëtt. Gutt 60 Autoen, déi a 5 verschiddene Klasse starten, sinn dëst Joer mat dobäi. Den Dylan Pereira deelt sech zesumme mam US-Amerikaner Ben Keating a mam Brasilianer Felipe Fraga een Aston Martin.

Virschau Le Mans mam Dylan Pereira / Reportage Rich Simon

Normalerweis wier d'Course schonns am Juni gefuer ginn, opgrond vu Corona gouf se awer op dëse Weekend verréckelt.



"24 Stonne vu Le Mans ass déi gréisste Course, déi s de fuere kanns. Et ass schonns eppes Bedeitendes fir mech. Et ass een Dram, deen an Erfëllung geet. Jiddweree wëll eng Kéier hei matfueren", sot den Dylan Pereira.

Fir hie sinn d'24 Stonne vu Le Mans zwar Neiland, de Circuit awer net onbedéngt. D'lescht Joer ass de 24 Joer jonke Lëtzebuerger am Kader vum Porsche Cup zu Le Mans gefuer. Den Haaptënnerscheed zu enger normaler Streck ass d'Längt vum Circuit, deen iwwer 13 Kilometer huet. Dovu sinn 9 Kilometer normal Landstroossen, déi wärend der Course fir den normalen Trafic logescherweis gespaart sinn. Dat alles mécht de Circuit vu Le Mans esou speziell.

"An deem Sënn muss de dech och do adaptéieren. Curbs sinn zimmlech aggressiv. Et ass eng aner 24-Stonne-Course, wéi déi aner, déi ech bis elo gefuer sinn. Et muss een e bësse "saven" an awer schnell sinn. Et gëtt speziell", sou den Dylan Pereira weider.

Den Dylan Pereira geet mat sengen zwee Equipiere mat engem Aston Martin un den Depart. Déi zwou aner Marken, déi an hirer Klass ageschriwwe sinn, si Ferrari a Porsche. D'Zil fir de Lëtzebuerger a seng Ecurie ass am Virfeld kloer definéiert.

"D'Zil vun der Ecurie ass et, fir eis Klass ze gewannen. Dat leschte Joer huet eist Team an dëser Klass gewonnen. Dat heescht, datt si wëssen, wéi et geet. Mäin d'Zil ass dat och", sot den Dylan Pereira.

Den Dylan Pereira geet an der sougenannter Pro AM Klass un den Depart.

PDF: Schreiwes vum Dylan Pereira