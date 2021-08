E Samschdeg de Mëtteg um 16 Auer war den Depart vun de legendäre 24 Stonne vu Le Mans.

Zanter laangem ass mam Dylan Pereira och nees e Lëtzebuerger mat dobäi.

No 18 Stonne féiert Toyota. Den Dylan Pereira a seng zwee Equipiere leien op der 28. Plaz am General a sinn déi zweet an hirer Klass.

Wat zanter dem Depart, respektiv an der Nuecht a bis e Samschdeg de Moie geschitt ass, resuméiert de Serge Pauly: